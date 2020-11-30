OCHA'dan İsrail raporu: 1 ayda 73 Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, (OCHA) işgalci İsrail'in Kasım ayının başından bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 129 binaya izinsiz yapıldığı bahanesi ile el koyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, (OCHA) işgalci İsrail'in Kasım ayının başından bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 129 binaya izinsiz yapıldığı bahanesi ile el koyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, (OCHA) açıkladığı raporda işgalci İsrail tarafından Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artışı gözler önüne serdi. OCHA raporuna göre, işgalci İsrail'in Kasım ayının başından bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 129 binaya izinsiz yapıldığı bahanesi ile el koyduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), yıkımların, onlarca kişinin yerinden edilmesine ve en az 200 kişinin zarar görmesine neden olduğunu söyledi.

1 AYDA 73 FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

OCHA'nın yayınladığı rapora göre, bu olayların en büyüğü 3 Kasım'da Humsa Al-Buqai'ye 83 binanın yıkımında meydana geldi. Bu da 41'i çocuk 73 kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Buna ek olarak, İsrail işgalinin buldozerleri, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ı olan ve 'tam işgal' kontrolü altında olan C Bölgesi'ndeki 12 sitede 30 binayı yıktı. OCHA'nın belgelediği diğer 16 yıkım olayı Kudüs'ün doğusunda yer alıyor. İsral'in koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2 hafta süreyle askıya alındıktan sonra bölgedeki yıkımlara yeniden başladığı ifade edildi. Filistinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşim yerlerinde devam eden yıkımdan şikayetçi olduğu ifade edildi.

yıkımların arttığı bir dönemde, işgalci İsrail Filistinlilerin inşaatını kısıtladığından ve engellediğinden şikayetçi olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı