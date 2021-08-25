Ocean's 8 filmi oyuncuları kim? Ocean's 8 filmi konusu, oyuncuları ve Ocean's 8 özeti!
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Ocean's 8 filmi oyuncuları kim? Ocean's 8 filmi konusu, oyuncuları ve Ocean's 8 özeti!

Ocean's 8 filmi oyuncuları kim? Ocean's 8 filmi konusu, oyuncuları ve Ocean's 8 özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ocean's 8 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ocean's 8 konusu, özeti ve Ocean's 8 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ocean's 8 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ocean's 8 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ocean's 8 filmini izleyecek olanların merak ettiği Ocean's 8 konusu nedir, Ocean's 8 oyuncuları kimler ve Ocean's 8 özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

OCEAN'S 8 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Danny Ocean'ın uzun süredir ortalarda olmayan kız kardeşi Debbie Ocean şartlı tahliyeyle serbest kalınca çok büyük bir soygun gerçekleştirmeyi planlamıştır. Metropolitan Müzesi'nin her yıl düzenlediği ve son derece seçkin isimlerin katıldığı 'Met Gala'da, Daphne Kluger'in boynunda taşıyacağı milyonlarca dolar değerindeki mücevheri çalmak istemektedir. Bu amaçla yeteneklerine güvendiği arkadaşlarını bir araya getirerek imkânsızı gerçekleştirmeye çalışacaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

OCEAN'S 8 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Gary Ross

Senarist: Olivia Milch, Gary Ross

Oyuncular: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway

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Ocean's 8 filmi oyuncuları kim? Ocean's 8 filmi konusu, oyuncuları ve Ocean's 8 özeti! - Haberler
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