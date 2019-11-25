Ocaktan sıçrayan kıvılcım yaşlı adamın evini yaktı
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Ocaktan sıçrayan kıvılcım yaşlı adamın evini yaktı

Elazığ'da bir köyde yaşlı bir adamın yalnız yaşadığı ev, ocaktan ateşin sıçraması sonucu yandı.

25.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:09
Ocaktan sıçrayan kıvılcım yaşlı adamın evini yaktı

'da bir köyde yaşlı bir adamın yalnız yaşadığı ev, ocaktan ateşin sıçraması sonucu yandı.


Olay, ilçesine bağlı Nimri Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. O. yalnız yaşadığı evde yemek yaptığı sırada ocaktan ateş sıçradı. Sıçrayan ateş eşyaları tutuşturması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine ilçeden giden 2 kuruma ait itfaiye ekibi yangını söndürdü.


Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında, evdeki eşyalar kullanılamayacak duruma geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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