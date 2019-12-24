Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı
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Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı

Düzce'de bir iş yerinden çıkan yoğun duman, mahalle sakinlerini korkuttu.

24.12.2019 01:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 01:16
Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı

'de bir iş yerinden çıkan yoğun duman, mahalle sakinlerini korkuttu.

Camikebir Mahallesi 657.Sokak'ta bulunan bir beyaz eşya tamircisinde ocakta unutulan yemek yoğun dumana neden oldu.

Mahalle sakinlerini tedirgin eden dumanın ihbar edilmesiyle olay yerine , sağlık, polis ve Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE) geldi.

ekipleri, iş yerine girerek dumana neden olan piknik tüpü ile tencereyi dışarıya çıkardı.

İşy erindeki yoğun duman bir vantilatör yardımıyla tahliye edildi.

İş yerinde bulunan bir köpek de kurtarıldı.

Kaynak: AA
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