Ocakta unutulan yemek faciaya neden oluyordu Ocakta unutulan yemek faciaya neden oluyordu Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahur vakti bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Ocakta unutulan yemek faciaya neden oluyordu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahur vakti bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangının, yemeğin ocakta unutulmasından kaynaklandığı öğrenildi. Ailenin biri çocuk 3 ferdi ise dumandan etkilendi.

Yangın Orhaniye Mahallesi Bircanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, 4 katlı bir apartmanın 2. katında ikamet eden E.A. sahur için ocağa yemek koyup uyuya kalınca önce ocak üzerindeki tava alev aldı. Evin mutfak bölümünden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce aileye ardından itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen Anne E.A., Baba A.A. ve 1 yaşındaki oğulları Ö.A. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansında tedavi edildi.

Kaynak: İHA