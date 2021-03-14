Son dakika gündem: Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı
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Son dakika gündem: Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı

14.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:08
Son dakika gündem: Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı

Gelen son dakika haberlerine göre KÜTAHYA'da Suriye uyruklu 4 gencin, ocakta unuttuğu patates kızartmasından yangın çıktı.

KÜTAHYA'da Suriye uyruklu 4 gencin, ocakta unuttuğu patates kızartmasından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken; dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Saray Mahallesi'nde Suriye uyruklu 4 gencin kaldığı binanın zemin katında, gece yarısı ocakta unutulan patates kızartmasından yangın çıktı. Kısa sürede tüm mutfağı saran alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; evin mutfağı kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika gündem: Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı
Son dakika gündem: Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı
Son dakika gündem: Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı
Son dakika gündem: Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı
Son dakika gündem: Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı
Son dakika gündem: Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı
Son dakika gündem: Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı
Son dakika gündem: Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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