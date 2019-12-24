Ocakta bırakılan yemek apartmanda paniğe neden oldu
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Ocakta bırakılan yemek apartmanda paniğe neden oldu

Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen olayda bir iş yerinde kalan işçinin yemeği tüpe koyup uyuyakalması sonucu çıkan dumanlar, apartman sakinlerinin paniğe kapılmasına neden oldu.

24.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:33
Ocakta bırakılan yemek apartmanda paniğe neden oldu

'de gece saatlerinde meydana gelen olayda bir iş yerinde kalan işçinin yemeği tüpe koyup uyuyakalması sonucu çıkan dumanlar, apartman sakinlerinin paniğe kapılmasına neden oldu.


Olay, gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Camikebir Mahallesi 657 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Camikebir Mahallesi 657 Sokak üzerinde bulunan ve soğutma sistemleri tamiri yapılan bir iş yerinde kalan işçi, ocağa yemek koydu, sonrasında ise uyuyakaldı. Bu sırada ocakta yanan yemek nedeniyle iş yerinden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden bina sakinleri apartmanı boşaltırken, durumu Düzce Belediyesi Müdürlüğü ekiplerine verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, dumanlara müdahale ederken, dumanın da çıkış sebebini araştırdılar. Yapılan kısa süreli çalışma sonucunda iş yerindeki dumanlar tahliye edilirken, dumanın yanan yemekten kaynaklandığı belirlendi. Yemek ve tüplü ocağın iş yerinin dışına çıkartılmasıyla itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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