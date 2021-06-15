Ocaklar stadı ilgi bekliyor
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Ocaklar stadı ilgi bekliyor

Ocaklar stadı ilgi bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erdek'e bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'nde bulunan futbol stadı tahrip ve terkedilmiş edilmiş görüntüsüyle mahalle sakinlerini üzüyor.

Erdek'e bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'nde bulunan futbol stadı tahrip ve terkedilmiş edilmiş görüntüsüyle mahalle sakinlerini üzüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ciddi bir bütçe ile onarılarak yenilenen Ocaklar Stadının bakımsız ve harabeye dönüşmüş halini görenleri üzüyor.

Kış aylarında etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle stat çevresinde bulunan teller ve tribünün çatısı uçmuş, stadın çim zemini de bakımsızlıktan dolayı yabani ot tarlasına döndü. Stadın harabeye dönüşmüş görüntüsüne üzüldüklerini dile getiren Ocaklar halkı, stadın gereken onarım ve bakımının yapılarak gençleri spora yönlendirmek adına stadın büyük önem taşıdığını belirterek, yetkilileri göreve davet etti. - BALIKESİR

Ocaklar stadı ilgi bekliyor
Ocaklar stadı ilgi bekliyor
Ocaklar stadı ilgi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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