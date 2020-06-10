Ocaklar muhtarından yetkililere çağrı
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Ocaklar muhtarından yetkililere çağrı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağılı, ülkemizin en önemli turistik yörelerinden olan Ocaklar Mahallesi, içinde bulunduğumuz turizm sezonunda eksiklerinin giderilmesini bekliyor.

Ocaklar muhtarından yetkililere çağrı
10.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:39

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağılı, ülkemizin en önemli turistik yörelerinden olan Ocaklar Mahallesi, içinde bulunduğumuz turizm sezonunda eksiklerinin giderilmesini bekliyor.

Yaz sezonuna girdiğimiz bu günlerde Ocaklar mahalle muhtarı Gökhan Yorak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, oteller bölgesinde başlattığı alt yapı çalışmalarını tamamlamadığını belirterek, "Sahil yolumuz 2 kilometre. Büyükşehir Belediyesi, bir kilometrelik yolun alt yapısını bitirdi ama ara yollar dahil yaklaşık 3,5 kilometreyi bulan yollarımızın da yapımı gerekiyor. Her yer toz-toprak içinde" dedi.

Kış nüfuslarının 2 bin 2 bin 500 yaz dolayında bulunup, yazın ise 75-80 binlere ulaştığına işaret eden Muhtar Yorak, Ocaklar'dan geçen çevre yoluna da mutlaka hız engelleyici setler konulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu bölgeden geçen araçlar çok hızlı seyrediyor. Bu yolda sık sık trafik kazaları meydana geliyor" diye konuştu.

Ocaklar'da, Erdek Belediyesinden 5 zabıtanın sürekli olarak görev yaptığını, Büyükşehir Belediyesinden bir zabıtanın da Ocaklar'da bulunduğunu vurgulayan muhtar Gökhan Yorak, "Ayrıca mahallemizde arama-kurtarma cankurtaran ekibinin de yer alması büyük avantaj" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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