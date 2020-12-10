Ocaklar içme suyu barajı temizlendi

Erdek'in kırsal Ocaklar Mahallesi'nde bulunan ve ilçeye içme suyu sağlayan baraj temizlendi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Ocaklar Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı baraj suyu kaynağında temizleme çalışmalarını tamamlandı. Ocaklar Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacını karşılamada kullanılan barajdan sağlıklı su akışının sağlanabilmesi için barajın çatlak olan betonları BASKİ ekiplerince onarılıp, içi temizlendi. Ocaklar Mahallesi Muhtarı Gökhan Yorak, barajın temizlenmesinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, mahallede bozuk olan zeytinlik yollarında da tesviye çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı