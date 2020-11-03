Ocaklar duruşması ertelendi
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Ocaklar duruşması ertelendi

03.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:07
Ocaklar duruşması ertelendi

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar mahallesinde işlenen katliam gibi cinayetlerin duruşması yapıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar mahallesinde işlenen katliam gibi cinayetlerin duruşması yapıldı. Duruşma 13 Ocak 2021 tarihine ertelendi ve 3 zanlının tutukluluğunun sürmesine karar verildi

Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeki Aile Çay Bahçesinde, geçen yıl biri çocuk üç kişinin ölümüne yol açan silahlı katliamın duruşması Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdü. Tanıkların dinlendikleri duruşmada, Erdem T. Ogün A. ve Kader K.'nın tutukluluklarının sürmesine karar verildi. Olayda, 10 yaşındaki Selin Cebeci, 54 yaşındaki Kenan Balkan ve Mehmet Solaklar yaşamlarını yitirmişlerdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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