Ocakbaşında büyüyen 77 yaşındaki Enver usta, baba mesleği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor
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Ocakbaşında büyüyen 77 yaşındaki Enver usta, baba mesleği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor

22.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:31

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir yaşında annesini kaybeden, kalaycı babasının ocakbaşında büyüttüğü 77 yaşındaki Enver Türkmen, baba mirası mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir yaşında annesini kaybeden, kalaycı babasının ocakbaşında büyüttüğü 77 yaşındaki Enver Türkmen, baba mirası mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor.

İlçede mesleği yaşatmaya çalışan iki kalaycıdan biri olan ve gece gündüz demeden ilk günkü heyecanla müşterilerine hizmet veren Türkmen, AA muhabirine, mesleği ayakta kaldığı müddetçe yapmaya devam edeceğini söyledi.

Mesleğini keyifle yaptığını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Annem vefat edince babam evlenmiş. Babam da beni buraya getirip tezgaha oturturmuş. Bir yaşından beri içerisinde olduğum mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Bir yaşında tezgaha oturmaya başladım, 13 yaşına kadar da babamın yanında durdum. Daha sonra Ankara'ya gidip orada kalaycılık yapan amcamın oğlunun yanında 2 yıl kaldım. Sonra tekrar Develi'ye geldim. Develi'de 66 kalaycıydık ama şimdi 2 kalaycı kaldık. Arkamızdan yetişen usta yok. Oğlum vardı, yetişmişti ama 49 yaşında vefat etti."

Günlük 2 kilometre yürüyerek işe geliyor

Türkmen, kazandığı parayla 6 çocuk büyüttüğünü, dükkan kapısını açarken gençlik yıllarındaki heyecanı her sabah yaşadığını dile getirdi.

Yaşına rağmen çalışmayı sevdiğini anlatan Türkmen, "Rahmetli babam, son zamanlarında 'oğlum, benden sana nasihat yürüyemeyecek hale gelinceye kadar mesleğini terk etme' dedi. Ben de terk etmedim, etmem de. Babamın vasiyetini yerine getireceğim. Mesleğimi severek yapıyorum. Şu yaşımda günlük 2 kilometre yürüyerek işe gelirim. Arabaya kesinlikle binmem." diye konuştu.

Türkmen, müşterilerden fazla talep gördüğünü ifade ederek, "Haddinden fazla talep var. Ankara, İstanbul, Antalya gibi birçok ilden gelenler var. Şimdi kalaylayacağım kap İstanbul'a gidecek. Talep fazla ama bu işi yapan yok." dedi.

Ocakbaşında büyüyen 77 yaşındaki Enver usta, baba mesleği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor
Ocakbaşında büyüyen 77 yaşındaki Enver usta, baba mesleği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor
Ocakbaşında büyüyen 77 yaşındaki Enver usta, baba mesleği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor
Ocakbaşında büyüyen 77 yaşındaki Enver usta, baba mesleği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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