Ocak TV'den yeni konsept
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Ocak TV'den yeni konsept

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, sosyal medyada var olan video kanalında yeni bir içerik yayımladı.

31.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00
Ocak TV'den yeni konsept

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, sosyal medyada var olan kanalında yeni bir içerik yayımladı.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, sosyal medyada var olan ve ülkü ocaklarının faaliyetlerinin paylaşıldığı video kanalında yeni bir içeriğe başladı. İçerikte, kanaldaki izleyicilerin talebiyle bir kişi seçilerek sosyal medya üzerinden o kişiye sorular yönetiliyor. Ocak Tv'nin yeni içeriği 'Soru-Cevap'ın ilk konuğu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş oldu. İzleyiciler, Ateş ve ülkü ocakları hakkında merak ettikleri soruların cevabını buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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