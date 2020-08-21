Ocak-temmuz dönemi yerli patent başvurularında geçen yıla göre yüzde 14 artış Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, 2020'nin 7 aylık döneminde yerli patent başvurularının geçen seneye göre yüzde 14 arttığını bildirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, 2020'nin 7 aylık döneminde yerli patent başvurularının geçen seneye göre yüzde 14 arttığını bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre Asan, "Sınai Mülkiyet Hakları" konulu online seminerde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye'de sınai mülkiyet başvurularında artış olduğunu belirtti.

Salgının başladığı ilk aylarda patent, marka ve tasarım başvurularında düşüş yaşandığını ancak bunun çok hızlı bir şekilde geride kaldığını aktaran Asan, şöyle devam etti:

"Bu yılın 7 aylık döneminde yerli patent başvuruları geçen seneye göre yüzde 14 arttı. Türk girişimcisinin dinamizmini gösteren bu artış, pandemiye rağmen ülkemizin geleceğinin de parlak olduğuna işaret ediyor. Faydalı model başvurularında geçen yıla göre yüzde 30, marka başvurularında yüzde 23,6 artış var. Türkiye'de bu yıl 160 binin üzerinde marka başvurusu yapılmasını bekliyoruz.

Dünya genelinde son 5-6 yıldır marka başvurularında ilk sırada yer alıyoruz. İkinci sıradaki Almanya, bizim çok gerimizde. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tescil işlemlerinin yürütüldüğü EUIPO'dan daha fazla başvuru alacağız. Bu Türk ekonomisinin, girişimcimizin dinamizmini gösteren önemli bir veri."

Asan, ocak-temmuz döneminde tasarım başvurularının geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 4 artarak 22 bin 103'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin 2019'da uluslararası patent başvurularında yüzde 46,7 artış oranı sağladığını ve dünyada ilk sırada yer aldığını hatırlatan Asan, "Patent başvuru sayısı ile dünyada 13'üncü sırada yer aldık. Hindistan, Brezilya, Rusya, İspanya, Avusturya, İsrail gibi ülkeleri geride bırakmayı başardık. Yakın dönemde ilk 10'a girebileceğimizi öngörüyoruz. Fikri mülkiyet başvuruları ekonomik gelişmenin ön göstergeleridir. Ülkemizin performansı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"583 coğrafi tescil işlemi devam ediyor"

Coğrafi işaret tescili konusunda yaptıkları çalışmalara da değinen Asan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 511 coğrafi işaret tescili yapıldı ve 583 tescil işlemi devam ediyor. Başvurular, farkındalık anlamında önemli bir eşiği aştığımızı gösteriyor. Sınai mülkiyet konusunda oluşan bu farkındalığı daha yüksek katma değerli projelere dönüştürmemiz gerekiyor."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa'nın patent, tasarım, marka ve faydalı model başvurularında Türkiye'de ön sıralarda olduğunu aktardı.

Coğrafi işaret tescili konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildiren Burkay, "Şimdiye kadar 6 ürün için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduk. Kestane şekeri, cantık, tahinli pide, cevizli lokum, süt helvası ve Bursa döner kebabı için başvurularımızı tamamladık. Coğrafi işaret tescilini katma değeri artırması açısından da oldukça önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA