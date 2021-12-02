Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası Ocak tatili hakkında araştırmalar yapıyor. Vatandaşlar Ocak tatili ne zaman 2022 konusunu araştırdı. Peki, Ocak tatili ne zaman 2022?

OCAK TATİLİ NE ZAMAN 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak.

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