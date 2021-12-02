Ocak tatili ne zaman 2022?
Eğitim dünyasının heyecanla beklediği Ocak tatili hakkında detaylar merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler Ocak tatili ne zaman 2022, konusunu araştırıyor. Peki, Ocak tatili ne zaman 2022?
Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası Ocak tatili hakkında araştırmalar yapıyor. Vatandaşlar Ocak tatili ne zaman 2022 konusunu araştırdı. Peki, Ocak tatili ne zaman 2022?
OCAK TATİLİ NE ZAMAN 2022?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak.
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