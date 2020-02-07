Ocak'ta en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde (2)

07.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:28

En yüksek aylık reel getiri, Ocak ayında, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6.18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 4.66 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1.67 kazandırırken; dolar yüzde 0.58, euro yüzde 0.68 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1.10 yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5.17 ve DİBS yüzde 2.16 kazandırırken; dolar yüzde 0.10, euro yüzde 0.20 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.62 yatırımcısına kaybettirdi.Üç aylık değerlendirmede;BIST100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.04, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 17.01 ile en yüksek reel getiriyi sağlarken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0.22 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmede;DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.42, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 13.61 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan, euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.84 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede;külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.49, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 18.88 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, DİBS yüzde 22.09, BIST 100 endeksi yüzde 14.07, mevduat faizi (brüt) yüzde 10.78 ve dolar yüzde 1.35 kazandırırken, euro yüzde 1.50 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 18.48, BIST 100 endeksi yüzde 10.70 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 7.51 kazandırırken; dolar yüzde 1.64 ve euro yüzde 4.40 yatırımcısına kaybettirdi. (Grafik)

Kaynak: DHA

- İstanbul