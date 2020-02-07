Ocak'ta en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde (2)
En yüksek aylık reel getiri, Ocak ayında, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6.18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
07.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:28
En yüksek aylık reel getiri, Ocak ayında, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6.18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 4.66 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1.67 kazandırırken; dolar yüzde 0.58, euro yüzde 0.68 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1.10 yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5.17 ve DİBS yüzde 2.16 kazandırırken; dolar yüzde 0.10, euro yüzde 0.20 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.62 yatırımcısına kaybettirdi.Üç aylık değerlendirmede;BIST100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.04, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 17.01 ile en yüksek reel getiriyi sağlarken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0.22 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmede;DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.42, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 13.61 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan, euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.84 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede;külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.49, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 18.88 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, DİBS yüzde 22.09, BIST 100 endeksi yüzde 14.07, mevduat faizi (brüt) yüzde 10.78 ve dolar yüzde 1.35 kazandırırken, euro yüzde 1.50 yatırımcısına kaybettirdi.
- İstanbul
TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 18.48, BIST 100 endeksi yüzde 10.70 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 7.51 kazandırırken; dolar yüzde 1.64 ve euro yüzde 4.40 yatırımcısına kaybettirdi. (Grafik)
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Kaynak: DHA