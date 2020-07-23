Ocak-Mart 2020 döneminde yurt içinde 10 kişiden sadece biri tatile gitti! BU yılın ilk üç ayında hem yurt içinde seyahate çıkan kişi sayısı hem de yapılan harcama, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Ocak-Mart 2020 döneminde yurt içinde ikamet eden 6 milyon 781 bin kişi seyahate çıktı. Seyahat sayısı ise 7 milyon 958 bin olarak kayda geçti. Ocak-Mart 2019'da seyahat eden kişi sayısı 10 milyon 932 bin, seyahat sayısı ise 14 milyon 94 bindi. Buna göre, bir yılda seyahat eden kişi sayısı yüzde 38, seyahat sayısı ise yüzde 43.5 azaldı.

10 KIŞIDEN SADECE BİRİ TATİLE GİDEBİLMİŞ

Yerli turistler, bu yılın ilk üç ayındaki seyahatlerinde 4 milyar 61 milyon 93 lira harcadı. Geçen yıl 6 milyar 984 milyon 25 bin lira harcanmıştı. Seyahat harcamaları da bir yılda yüzde 41.9 düşmüş oldu. Seyahate çıkış amaçlarında ilk sırada yüzde 74.7'yle yakınları ziyaret yer alırken, ikinci sırada yüzde 11.4'le gezi, eğlence, tatil; üçüncü sırada yüzde 7.4'le sağlık yer aldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 61 milyon 98 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 74,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 11,4 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 7,4 ile sağlık takip etti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 61 milyon 98 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre 7 milyon 502 bin geceleme sayısıyla "kendi evi" ikinci sırada yer alırken bunu 2 milyon 161 bin gecelemeyle "otel" izledi.

Kaynak: Bültenler