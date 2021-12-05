Ocak-kasım döneminde 26,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

OİB verilerine göre, Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan sektörün ülke ihracatından aldığı pay ise yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. Bu yılın ocak-kasım döneminde ise otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 16 artarak 26.4 milyar dolar olurken, ülke ihracatında yine ilk sırada yer aldı. Bu yılın ilk 11 aydaki ortalama aylık ihracatı ise 2,4 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrimiz, kasım ayı ihracatında düşüş yaşamasına rağmen 2,5 milyar dolar ihracat ile bu yılki ortalamanın üzerinde bir rakama ulaştı. Tedarik endüstrisi ihracatı çift haneli artarken, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli düşüş gösterdi. Ülkeler bazında Almanya, ABD ve Mısır'a yönelik çift haneli ihracat artışlar kaydettik" dedi. Son 15 yılın ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinin, pandemi öncesindeki son üç yıllık ihracat ortalamasının 30 milyar dolar olduğunu hatırlatan Baran Çelik "Pandemi nedeniyle otomotiv ihracatımız 2020 yılında 25,5 milyar dolara gerilemişti. Bu yılı ise yaklaşık 29 milyar dolarlık bir ihracat rakamı ile kapatmayı planlıyoruz" diye konuştu.