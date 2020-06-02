Ocak Başkanı Karaoğlan Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldi
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Ocak Başkanı Karaoğlan Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi Başkanı Mehmet Karaoğlan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

Ocak Başkanı Karaoğlan Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldi
02.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:56

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi Başkanı Mehmet Karaoğlan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede Karaoğlan, göreve yakında başlamış olduğunu, başladığı günden bu yana çeşitli sosyokültürel projeler başlattığını, sürdürdükleri yayınlar, kurslar ve seminerlerle şehrin ve ülkenin eğitim ve kültür hayatına katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Rektör Karacoşkun da, Karaoğlan'ı yeni görevinden dolayı kutlarken yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diledi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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