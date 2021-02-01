Ocak ayının en iyi çıkış yapan projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ocak ayının en iyi çıkış yapan projesi

01.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:41
Ocak ayının en iyi çıkış yapan projesi

İlk günün sonunda Youtube'da 1.5 milyon tekil kullanıcı tarafından izlenen "Yağmurun Altında" ilk haftanın sonunda 3 milyon barajını aşarak Ocak ayı istatistiklerinde en iyi çıkış yapan müzik projesi oldu.

İlk günün sonunda Youtube'da 1.5 milyon tekil kullanıcı tarafından izlenen "Yağmurun Altında" ilk haftanın sonunda 3 milyon barajını aşarak Ocak ayı istatistiklerinde en iyi çıkış yapan müzik projesi oldu. İki hafta önce yayınlanan klip teaserı da yine aynı platformda yaklaşık 2 milyon tekil kullanıcı tarafından izlendi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ersun Yanal Mehmet Topal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Terör Manisa Ahmetli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ocak ayının en iyi çıkış yapan projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 14:42:59. #1.14#
title