Ocak ayının en iyi çıkış yapan projesi
01.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:41
İlk günün sonunda Youtube'da 1.5 milyon tekil kullanıcı tarafından izlenen "Yağmurun Altında" ilk haftanın sonunda 3 milyon barajını aşarak Ocak ayı istatistiklerinde en iyi çıkış yapan müzik projesi oldu.
İlk günün sonunda Youtube'da 1.5 milyon tekil kullanıcı tarafından izlenen "Yağmurun Altında" ilk haftanın sonunda 3 milyon barajını aşarak Ocak ayı istatistiklerinde en iyi çıkış yapan müzik projesi oldu. İki hafta önce yayınlanan klip teaserı da yine aynı platformda yaklaşık 2 milyon tekil kullanıcı tarafından izlendi.
Kaynak: Hürriyet