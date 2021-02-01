Ocak ayının en iyi çıkış yapan projesi

İlk günün sonunda Youtube'da 1.5 milyon tekil kullanıcı tarafından izlenen "Yağmurun Altında" ilk haftanın sonunda 3 milyon barajını aşarak Ocak ayı istatistiklerinde en iyi çıkış yapan müzik projesi oldu.

İlk günün sonunda Youtube'da 1.5 milyon tekil kullanıcı tarafından izlenen "Yağmurun Altında" ilk haftanın sonunda 3 milyon barajını aşarak Ocak ayı istatistiklerinde en iyi çıkış yapan müzik projesi oldu. İki hafta önce yayınlanan klip teaserı da yine aynı platformda yaklaşık 2 milyon tekil kullanıcı tarafından izlendi.

Kaynak: Hürriyet