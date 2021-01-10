Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı
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Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı

10.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:35
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı

OCAK ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, denizin ve sıcak havanın keyfini sürdü.

OCAK ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, denizin ve sıcak havanın keyfini sürdü.

Turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler etkisini sürdürüyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 dereceyi gösterdiği kentte nem oranı ise yüzde 70 ölçüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sıcak havanın keyfini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Bazı turistler sahilde güneşlenirken bazıları ise denize girdi. Bir grup turist ise sahil bandında yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent genelinde polis ekipleri de kısıtlama kurallarına uymayanlarla ilgili uygulama yaptı. Atlı polis ekipleri sahil bandında devriye yaparken kavşaklarda bekleyen polisler de kısıtlama kurallarını ihlal edenlere yönelik denetim yaptı.


Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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