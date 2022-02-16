Ocak ayında yağış bereketi

IĞDIR (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü raporlarına göre, ocak ayında bazı bölgelerde yüzde 100'ün üzerinde yağış artışı yaşandı. 278,4 mm ile Rize en çok, 25,0 mm ile Iğdır en az yağış alan iller oldu. En düşük sıcaklığın eksi 34,4 derece ölçüldüğü Van'ın Özalp ilçesi, Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ocak ayı yağış ve sıcaklık raporları yayımlandı. 2022 Yılı Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli ocak ayı yağışları normalinin üzerinde, geçen yıl yağışlarının altında oldu. 2022'de Ocak ayı yağışı 87,3 mm, normali (1991-2020) 69,8 mm ve 2021 yılı ise 93,8 mm olarak ölçüldü. Yağışlar normaline göre yüzde 25 artarken, geçen yıl Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 7 azaldı. Bölge geneli yağışlarda Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri normallerinin altında yağış aldı. En fazla azalma yüzde 25 azalma ile Marmara Bölgesi'nde gözlendi.

Güneydoğu Anadolu'da normali 83,7 mm, geçen yıl 100,6 mm olan ocak ayı yağışı bu yıl 72,9 mm olurken, normaline göre yüzde 13, geçen yıla göre yüzde 28 azaldı. Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,7 dereceyken, bu yıl 4 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 14,4 derece Çermik, en yüksek 19,6 derece Ceylanpınar'da oldu.