Ocak Ayında Otomotiv Üretimi Yüzde 3 Azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak 2018 dönemine ait üretim sonuçlarını açıkladı. Bu yılın ocak ayında toplam pazar aynı seviyesini koruyarak 36 bin 53 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 4 arttı ve 26 bin 611 adet olarak gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 13 ARTTI

Ticari araç grubunda, ocak ayında üretim yüzde 13 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 10, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 60 seviyesinde arttı. 2017 yılı ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 10 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 19 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 50 seviyesine ulaştı.

2018 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9, otomobil ihracatı ise yüzde 4 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 94 bin 332 adet, otomobil ihracatı ise 73 bin 408 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 12 artarken, avro bazında ise yüzde 2 azaldı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2,334 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 4 artarak 951,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 9 azalarak 781,8 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.

OCAK AYINDA TRAKTÖR ÜRETİMİ YÜZDE 26 ARTTI

2018 yılı ocak ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 düşüş ile toplam 124 bin 347 adet taşıt aracı üretildi.

Ocak ayında traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 128 bin 911 adet olarak gerçekleşti.

2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılı ocak ayında yüzde 13 arttı. Ürün grubu bazında büyük kamyonda yüzde 152, midibüste yüzde 47, küçük kamyonda yüzde 46, kamyonette yüzde 11 ve minibüste yüzde 3 artarken, otobüste yüzde 21 azalış görüldü.

OTOMOBİL ÜRETİMİ AZALDI

2018 yılı ocak ayında otomobil üretimi, 2017 yılına göre yüzde 9 azalarak 85 bin 368 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayında traktör üretimi yüzde 26 artarak 4 bin 564 adet oldu. Traktör üretimi 2008-2018 yılları arası ocak ayı verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4, ticari araç ihracatı yüzde 22 azaldı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre yüzde 19 azalarak 802 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2018 yılı ocak ayında yüzde 18,7 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.