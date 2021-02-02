Ocak ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ocak ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

02.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:17
Ocak ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 267 milyon 427 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 267 milyon 427 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 267 milyon 427 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 647 milyon 917 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 523 milyon 136 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 13,4 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda ocakta, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,1'lik artışla 11 milyar 116 milyon 936 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1 yükselişle 2 milyar 63 milyon 951 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 7,4 artışla 353 milyon 423 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya, 933 milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla İtalya, 814 milyon dolarla Birleşik Krallık, 737 milyon dolarla Fransa oldu.

Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat yüzde 0,4 artışla 6,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de topladığında, Avrupa kıtasının ocak ayı ihracatındaki payı yüzde 55,5 oldu.

Ocak ayında, diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2 milyar 798 milyon dolar, Afrika kıtasının tamamına 1 milyar 301 milyon dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1 milyar 115 milyon dolar, Kuzey Amerika'ya ise 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ocak ayında 52 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 5 milyar 740 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 142 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 104 milyon dolarla Kocaeli, 794 milyon dolarla İzmir, 671 milyon dolarla Gaziantep oldu.

En dikkat çekici artışlar, yüzde 268 artışla 17 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 170 artışla 17,4 milyon dolar ihracat yapan Adıyaman, yüzde 96 artışla 66 milyon dolarlık ihracata imza atan Şırnak'ta oldu.

Miktar bazında ihracat arttı

Ocak ayında, Kovid-19 ürünleri ihracatı, yüzde 22 artışla 34,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Miktar bazında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak, 12,9 milyon tona çıktı. Son dönemde avro/dolar paritesindeki artış, ihracata olumlu yansıdı. Ocak ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 586 milyon dolar oldu. Avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor.

Ocak ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 169 ülkeye toplam 5 milyar 215 milyon TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 235 firma ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti. Son aylarda TL ile ihracatta artış trendi devam etti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 OCAKSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20202021Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)2019 - 20202020 - 2021Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)
I. TARIM2.043.2102.063.9511,015,223.535.53224.380.7323,615,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.381.7171.392.6750,810,315.452.50216.355.5705,810,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 583.440601.1043,04,46.811.2517.314.4467,44,7
Yaş Meyve ve Sebze 255.295279.0799,32,12.316.5482.754.23518,91,8
Meyve Sebze Mamulleri 131.870129.884-1,51,01.554.5151.681.4848,21,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 113.205104.109-8,00,81.417.5251.390.157-1,90,9
Fındık ve Mamulleri 183.300191.1874,31,42.059.4901.954.742-5,11,3
Zeytin ve Zeytinyağı 24.45215.962-34,70,1279.112262.665-5,90,2
Tütün 79.13159.334-25,00,4905.005890.733-1,60,6
Süs Bitkileri ve Mam.11.02412.0169,00,1109.056107.108-1,80,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER208.704217.2144,11,62.493.1322.458.622-1,41,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller208.704217.2144,11,62.493.1322.458.622-1,41,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ452.789454.0630,33,45.589.8985.566.540-0,43,6
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri452.789454.0630,33,45.589.8985.566.540-0,43,6
II. SANAYİ11.103.44011.116.9360,182,1138.683.541127.602.042-8,081,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.027.1361.077.4844,98,012.171.22911.271.904-7,47,2
Tekstil ve Hammaddeleri672.954731.5488,75,47.916.8117.343.230-7,24,7
Deri ve Deri Mamulleri 132.743110.259-16,90,81.681.3001.310.256-22,10,8
Halı 221.440235.6776,41,72.573.1182.618.4181,81,7
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.680.1111.647.917-1,912,220.731.70818.221.640-12,111,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.680.1111.647.917-1,912,220.731.70818.221.640-12,111,7
C. SANAYİ MAMULLERİ8.396.1938.391.534-0,162,0105.780.60598.108.498-7,362,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.490.2761.523.1362,211,317.773.52117.165.678-3,411,0
Otomotiv Endüstrisi2.398.1902.267.427-5,516,830.657.33625.416.160-17,116,3
Gemi ve Yat108.75242.744-60,70,31.059.1591.308.99823,60,8
Elektrik Elektronik822.635897.1239,16,611.261.30311.126.787-1,27,1
Makine ve Aksamları623.759652.6084,64,87.871.0287.569.703-3,84,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 702.066760.5708,35,68.172.1608.312.6731,75,3
Çelik1.135.8291.056.325-7,07,813.753.33312.562.389-8,78,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri287.897279.256-3,02,13.550.6383.749.7025,62,4
Mücevher291.806330.86113,42,44.126.9683.807.010-7,82,4
Savunma ve Havacılık Sanayii166.851172.9733,71,32.733.0472.285.147-16,41,5
İklimlendirme Sanayii361.004401.18111,13,04.703.1364.703.5330,03,0
Diğer Sanayi Ürünleri7.1297.3312,80,1118.974100.717-15,30,1
III. MADENCİLİK329.223353.4237,42,64.335.3114.295.601-0,92,7
Madencilik Ürünleri329.223353.4237,42,64.335.3114.295.601-0,92,7
T O P L A M (TİM*)13.475.87313.534.3100,489,9166.554.384156.278.375-6,292,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı1.210.6221.514.03525,110,115.090.00713.565.419-10,18,0
GENEL İHRACAT TOPLAMI14.686.49515.048.3442,5100,0181.644.391169.843.794-6,5100,0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Guy Ritchie Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel Milli İzmir Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ocak ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 14:20:48. #1.16#
title