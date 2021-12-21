Ocak Ayı Meclis Toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Ocak Ayı Meclis Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

21. 12. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİ, 14 OCAK 2022 CUMA GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR.

21. 12. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİ, 14 OCAK 2022 CUMA GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR. DUYURULUR. .

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title