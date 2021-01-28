Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ocak (KÇÖ) kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu çalışanlar tarafından merak ediliyor. KÇÖ ne zaman yatacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından ödenen kısa çalışma ödeneği hakkında ne zaman açıklama yapacak? Ocak (KÇÖ) kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Ocak ayı kısa çalışma ödeneği son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzası ile hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğinin sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılıyor. Çalışanları ilgilendiren aralık ayı ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplara yatılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ocak ayı ödeme tarihlerini henüz duyurmadı.

OCAK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık Ayına İlişkin Ödemeler 5 Ocak 2021 Tarihinde Yapılacak. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yapmıştı.

Ocak ayı ödemelerinin de şubat ayının ilk haftasında yapılması ön görülüyor.

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL