Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ocak ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 13,8 oldu Söz konusu dönemde işsiz sayısı geçen yılın ocak ayına göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu.
10.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:23
Ocak ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 13,8 oldu Söz konusu dönemde işsiz sayısı geçen yılın ocak ayına göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu.
Kaynak: Dunya.com