Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı Ocak ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 13,8 oldu Söz konusu dönemde işsiz sayısı geçen yılın ocak ayına göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu.

Ocak ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 13,8 oldu Söz konusu dönemde işsiz sayısı geçen yılın ocak ayına göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu. Kaynak: Dunya.com