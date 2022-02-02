Ocak ayı ihracatı 17,6 milyar dolar ile rekor kırdı

Ocak ayı ithalatı 28 milyar dolar olarak kayda geçti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş:

"Enerji hariç ocak ayı ithalatımız 19 milyar dolar"

"Ukrayna ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşması imzalayacağız"

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yılda devam ettiğini belirterek, "İhracatımız geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlık binasında ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Muş 2021 yılında üreticiler, çalışanlar ve ihracatçılar ile Türkiye'nin kalkınması için verdikleri mücadeleye bu yılda devam edeceklerinin altını çizerek, 2022 yılında 2021'den daha çetin şartların beklediğini belirtti.

Türkiye'nin 2020 yılında 160 proje ile Avrupa genelinde en çok rağbet edilen 9. uluslararası doğrudan yatırım rotası olduğunu hatırlatan Bakan Muş, Türkiye'nin, Avrupa geneli doğrudan yatırımlar içindeki payının Covid-19 etkilerine rağmen 2020 yılında yüzde 3,1'e yükselttiğine dikkati çekti.

"İhracatımız geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir"

Bakan Muş, ihracatta 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yılda devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"İhracatımız geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olmuştur. Bu gelişmelerle ocak ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir."

"Enerji hariç ocak ayı ithalatımız 19 milyar dolar"

Ocak ayında enerji ithalatının 9 milyar dolar olduğu bilgisini veren Bakan Muş, "Keza, enerji hariç bakıldığında, ocak ayında ithalatımız 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.

Bakan Muş, ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının enerji hariç ele alındığı yüzde 88,3 olarak kaydedildiğini ifade etti.

Bakan Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamayı ve geçmeyi hedefledikleri söyledi.

"Ukrayna ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşması imzalayacağız"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki ülkeler arasında yaşanan gerilimlerin, mevcut sorunları da körüklediğini, başta enerji sektörü olmak üzere hammadde kısıtlamaları nedeniyle daha istikrarsız bir ekonomik görünüm ortaya çıktığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de bu vizyonla hareket edecek, ticaretin bölgemiz ve dünya barışına katkı vermesi için çalışmaya, bağlar kurmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere ülkemiz ile Ukrayna arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin önemli bir ayağı olarak da ticari bağlar oldukça kuvvetlidir. Ukrayna ile ticaretimiz 2021 yılında hızlı bir yükseliş trendine girerek yüzde 59 artmış ve 7.4 milyar dolara ulaşmıştır. Özellikle ikili ticaretimize konu ürünlerin çeşitlenmesi memnuniyet vericidir. Bu noktada, iki ülke Cumhurbaşkanlarınca belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için Ukrayna ile ticari ilişkilerimizde çok önemli bir adımı atıyoruz" dedi.

Toplantı, TİM Başkanı Gülle'nin konuşmasının ardından sona erdi.