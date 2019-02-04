Ocak Ayı İhracat Rakamları Belli Oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ocak ayında ihracat özel ticaret sistemine göre yüzde 5,93 artışla 13.171 milyon dolar oldu. Genel ticaret sistemine göre ise yüzde 6,33 artışla Ocak ayında 13.904 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerini hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacaklarına dikkat çekerek, "Ocak ayında ihracat, özel ticaret sistemine göre yüzde 5,93 artışla 13.171 milyon dolar oldu. Genel ticaret sistemine göre ise yüzde 6,33 artışla Ocak ayında 13.904 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ithalatımız yüzde 27 oranında azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, genel ticaret sistemine göre ise 26,87 azalarak 16 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak ayında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı özel ticaret sistemine göre yüzde 57,77'den yüzde 83,85'e yükselmiştir. Genel ticaret sistemine göre yüzde 59 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2019'da yüzde 85,72 olmuştur. 2019 yılı Ocak ayında dış ticaret açığımız 9.1 milyar dolar iken, bugün 2.5, 2.3 milyar dolara düşmüştür. Bugün için Ocak ayında 6.6 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı açısından fayda sağlanmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA