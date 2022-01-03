Ocak 2022 Baraj Doluluk Oranları! 3 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 3 Ocak 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde olarak Kasım ayına nazaran artışına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl baz alındığında su miktarı artış gösterdi. Peki 3 Ocak Pazartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

3 OCAK 2021 PAZARTESİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021 yılının Ocak ayında yüzde 47 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 48 ile Aralık ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 48 seviyesine devam etti. Barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesine geçtiğimiz yıl ulaşan oran, normal seyirine ulaşmaya başladı.

İstanbul 3 Ocak baraj doluluk oranı %48.89 'dur.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla%48.86 olarak ölçüldü. Matematiksel olarak açıklamak gerekirse barajların yaklaşık 4'te 2'si yani yarısı doludur.

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

3 OCAK 2021 PAZARTESİ İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

3 OCAK 2021 PAZARTESİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

3 Ocak Pazartesi günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %7.33'tür. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

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