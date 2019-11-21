Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu
Haberler » Güncel » Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu - Haber

Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama meydana geldi.

21.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:20
Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu

'nın ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgazlı ocağı tamir eden ustanın kontrol etmek için çakmağı çakmasıyla meydana geldiği öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, arızalanan doğalgazlı ocağını tamir etmesi için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki eve usta çağrıldı. Eve giden usta, ocağı tamir ettikten sonra kontrol etmek için çakmağı çaktı. Ustanın çakmağı çakmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle mutfak duvarı yıkılırken usta ise yaralandı. Patlamayla birlikte evde yangın da çıktı. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Güncel Haberleri
21:48 Bolivya'da Morales'in partisi yeni adaylarla seçime katılacak
21:46 Otomobil ile motosiklet çapıştı: 2 yaralı
21:46 İsrail Başbakanı Netanyahu'yu zorlu bir süreç bekliyor
21:45 Çanakkale gelibolu'da, 4 liralık kuponla 422 bin lira kazanan talihli belli oldu
21:44 Balıkesir'de fuhuş operasyonu
21:24 İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:44 Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi