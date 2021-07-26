"Obticeo" dans performansı Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Obticeo" dans performansı Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor

'Obticeo' dans performansı Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine "Obticeo" dans performansıyla sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine "Obticeo" dans performansıyla sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Pandeminin başlangıcından itibaren birçok sanatçıyla fiziki ve çevrimiçi ortak projeler gerçekleştiren Akbank Sanat, sosyal sorumluluk misyonuyla sanatçıları desteklemeye yönelik yeni proje ve çalışmalarına yaz döneminde de ara vermeden sürdürüyor.

Akbank Sanat Youtube kanalında temmuz ayında yayınlanacak "Obticeo", dansçı Melis Ergüven, yeni medya sanatçısı Nursinem Aslan, müzisyen Ilgaz Altın, ses tasarımcısı Cem Kimverdi ve danışman Gizem Bilgen'in bir araya gelerek gerçekleştirdikleri 3 bölümlük interaktif bir dijital performanstan oluşuyor.

Performansın ilk aşamasında dansçı zihinlerdeki gürültü kalabalığını doğaçlama bir performans şeklinde sunarken ikinci bölümde dansçı elektrotun vücuttan sökülmesiyle kaos seslerinin azalmaya başladığını ve kafasındaki sesleri susturabildiğini deneyimliyor. Son bölümdeyse bütün elektrotları sökülmüş olan dansçının dingin bir doğaçlama performansı izleyicilerle buluşuyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Son dakika! SELDE KAYBOLAN ŞOFÖR SON ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ
Son dakika! SELDE KAYBOLAN ŞOFÖR SON ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Mustafa Demir Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Hande Yener İrem Derici
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Obticeo" dans performansı Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:47:54. #1.16#

title