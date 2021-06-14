Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu
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Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu

Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mahalle içinde vurulan sondaj 15 metre çapında çöküntü oluşturdu.

Mahalle içinde vurulan sondaj 15 metre çapında çöküntü oluşturdu. Obrukları andıran metrelerde uzunluktaki çukur mahalle sakinlerine panik yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ta Dedebalı Mahallesinde Dedebalı caddesinde meydana geldi. Aksu deresi üzerinde yapılması planlanan köprü için gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Yol üzerinde oluşan, 15 metre çapında, metrelerce derinlikteki çukur mahallede korkuya neden oldu. Çukurun büyüme ihtimaline karşı güvenlik tedbirleri alındı. Çukurun çevresi güvenlik şeridi ile çevrildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerinde incelemelerde bulunarak, sorumlulardan bilgi aldı. - SİVAS

Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu
Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu
Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu
Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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