Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştayı" Düzenlendi

Ülke genelindeki 599 obruğun 585'inin yer aldığı ilimizde, obruk oluşum nedenlerinin tespit edilmesi ve obruk oluşabilecek alanların belirlenmesi amacıyla "Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştay'da bir konuşma yapan Vali Vahdettin Özkan; "Ülkemizde afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma yönündeki bilincin giderek yükselmesi hepimiz açısından büyük bir mutluluk kaynağıdır. Ulusal düzeyde bu konu ile ilgili yapılan değerlendirmeler ve geliştirilen stratejiler, operasyonel olarak da ilimizde tüm kuruluşların el birliği ile altını dolduracak faaliyetlerin icra edilmesi hepimiz açısından büyük bir kazanım. " dedi.

Vali Özkan; son zamanlarda kurumsal kapasitesi, geliştirmiş olduğu organizasyonları ve sektörler arasındaki iyi iş birliği ile İçişleri Bakanlığımızın riyasetinde çok önemli müdahale planları yapıldığını söyledi.

Afet sonrası gerçekleştirilen başarılı çalışmaların Dünya'ya örnek olduğunu ve uygulanabilirlik açısından büyük başarı elde ettiğini ifade eden Vali Özkan, Afet olmadan önce risklerin belirlenmesi hususlarında, riskleri bertaraf edecek stratejiler, müdahale araçlarının belirlenmesi ve saha çalışmaları ile beslenmesinin dinamik bir süreç olarak devam ettiğini belirtti.

Vali Vahdettin Özkan: "İlimiz açısından baktığımızda; ilimizin hem hızlı sanayileşmesi hem de tarımsal alandaki potansiyeli ile tarihi ve kültürel değerleri istinat noktası yaparak şehrimizde afetler ile mücadeleye yönelik stratejiler belirlemede öncü bir şehir haline getiren kurumlarımızı tebrik ediyorum. Büyükşehir belediyemiz başta olmak üzere belediyelerimiz olağanüstü destekler sunmakta, kaymakamlarımızın sahada sürdürdükleri koordinasyon ile akademisyenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve afetle mücadelede gönüllü gençlerimiz çok kıymetli katkı ve destek sundular. Bugün de yine AFAD Başkanlığının öncü misyonu gereği obruklar ile ilgili bu çalıştayın yapılması şehrimiz adına kıymetli bir faaliyettir. Bu anlamda AFAD Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Obruk çalışmalarının gündeme alınması, projelendirilmesi, bütün sektörlerin bu çalışmalara dahil edilmesi sürdürülen mücadeleyi daha da anlamlandırmaktadır. " dedi.

Program sonunda AFAD gönüllülerinden eğitimlerini tamamlayan 150 AFAD gönüllümüze Destek AFAD gönüllü kimlik kartları verildi.

Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştayı'na; Vali Vahdettin Özkan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı/Vali Yunus Sezer, Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Uzbaş, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Daire Başkanları ve mühendisleri, kurum müdürleri, öğretim görevlileri, mühendisler ve AFAD gönüllüleri katıldı.

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