Obradovic'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Teşekkür

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının Başantrenörü Zeljko Obradovic, yeni sezon öncesi İstanbul'a gelerek teknik ekibiyle bir araya geldi ve hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin hazırlık programı ve sezon planlamasıyla ilgili detayları teknik ekibiyle paylaşmak için İstanbul'a gelen Zeljko Obradovic, 2018-19 sezonuna dair görüşlerini paylaştı.

"ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM..."

Obradovic "Uzun ve zorlu bir sezon bizi bekliyor. Bunun için sıkı bir çalışma programımız olacak ve bugün burada teknik ekibimle birlikte tüm detayların üzerinden geçtik. Aynı zamanda sezon planlamamızı da konuştuk. Çalışmalarımızın ilk bölümünü İstanbul'da sürdüreceğiz. Ardından yurt dışında güçlü takımlara karşı maçlar oynayacağız. Sezona en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bu noktada, göreve geldikten sonra bize en iyi şekilde çalışma imkanı sağlayan Başkanımız Sayın Ali Koç'a, Sayın Semih Özsoy'a ve yönetimimize de teşekkür etmek istiyorum. Maddi konularda tüm ihtiyaçlarımızı karşılayarak ekibim ve oyuncularım için en sağlıklı çalışma ortamını yarattılar. Doğru ve sağlıklı bir yapımız var. Kulübümüzün içinde bulunduğu zor ekonomik şartlara rağmen, bunu koruma adına yönetimimizin attığı adımlar için kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda kombine yenileme sürecinin devam ettiğini biliyorum. Taraftarlarımızın da her sezon olduğu gibi üzerlerine düşeni yaparak yanımızda olacağından eminim." ifadelerini kullandı.