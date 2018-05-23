Ali Koç: Obradovic ile Yola Devam Edeceğiz

Fenerbahçe'de kongre sürecinde son günlere yaklaşılırken Başkan adayı Ali Koç, önemli bir bilgilendirme yaptı. Ali Koç, Euroleague'de Final Four sonrası ortaya atılan 'Zeljko Obradovic ile çalışmayacağı' iddialarına son noktayı koydu. Koç, Adana ve Mersin'de yaptığı konuşmalarda, her şartta Obradovic ile yola devam edeceklerini net bir dille aktardı.

Koç, ayrıca futbol takımı ile ilgili yurtdışında uzman bir şirkete analizler yaptırdığını belirterek eksikleri tek tek tespit ettiklerini kaydetti.

TARAFTAR OYNANAN FUTBOLU BEĞENMİYOR

Koç'un üzerinde durduğu bir başka konu da futbol takımının oyun anlayışı oldu. Taraftarın büyük bölümünün oynanan futbolu beğenmediği, defansif olarak nitelendirdiği ve bu nedenle tribünlerin boş kaldığı vurgulandı. Ali Koç, bu nedenle Fenerbahçe'nin alışık olduğu ve taraftarın istediği oyun tarzına uygun şekilde yeniden dönülmesi için çalışılacağını söyledi.

Koç son olarak da taraftardan yeni sezonla birlikte tüm kombineleri almasını ve takımı yalnız bırakmamasını istedi.

BİZ SEÇİLİRSEK ANTİDEMOKRATİK ORTAM OLUŞMAYACAK

Ali Koç, kongre sürecine dair de hassas bulduğu noktaları sıraladı. Koç, "Eğer seçilirsem bizden sonraki hiçbir seçimde böylesi antidemokratik bir ortam oluşmayacak size söz veriyorum. Tüm adaylar FBTV'yi kullanabilecek, kulübün olanaklarından mevcut yönetim gibi yararlanabilecektir. 1 milyon üye süreci şu an için astarı yüzünden pahalı bir halde. Doğru yöntemi yakalayıp üye sayısındaki artışla bir sonraki seçimi elektronik ortamda yapmak hayalim" dedi.

TRANSFERLER YETİŞECEK

Başkan Adayı Ali Koç, futbol takımıyla ilgili yapacağı hamleleri anlattı. Koç, transferlerin sezon başına yetişeceğini ifade ederek nasıl çalışmalar yaptıklarını şöyle anlattı:

"Futbol takımında kritik kademelerde yapılacak değişiklikler ile sezona hazır gireceğiz. Transferler ve değişimler büyük oranda sezon başı kampına yetişecek. Sezon bitti. Birkaç gün içinde teknik ekip ve futbol takım yapısı ile ilgili daha net konuşmalar yapacağım. Görüşmelerde son aşamalara gelindi."