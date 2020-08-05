Objektifler İzmir tarihi kent merkezine çevrilecek İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Kemeraltı'ndan Kadifekale'ye İzmir Tarihi Kent Merkezi" adlı ulusal fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Kemeraltı'ndan Kadifekale'ye İzmir Tarihi Kent Merkezi" adlı ulusal fotoğraf yarışmasına başvurular başladı. Yarışmanın son başvuru tarihinin 15 Kasım'da olduğu ifade edildi.

Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı ayağa kaldırmak için bir dizi proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesinin, bu alan içindeki kültürel zenginlikleri belgelemek, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların dikkatini tarihi alana çekmek ve kente ait görsel bir bellek oluşturmak amacıyla düzenlediği ulusal fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

"Kemeraltı'ndan Kadifekale'ye İzmir Tarihi Kent Merkezi Ulusal Fotoğraf Yarışması" kapsamında amatör ve profesyonel fotoğrafçılar; Kadifekale, Antik Tiyatro, Agora ve Roma Yolu gibi arkeolojik alanların yanı sıra Kemeraltı Çarşısı, Basmane, İki Çeşmelik, Damlacık gibi tarihi dokunun yoğun olduğu bölgeleri fotoğraflayabilecek. Dünyanın en büyük açık alan çarşısı olan Kemeraltı'ndaki; hanlar, hamamlar, şadırvanlar, camiler, havralar, kilise ve meydanlar ile tarihi dokuyu içine alan alandaki insan, sokak yaşamı, meslekler ve zanaatkarlar da yarışma kapsamında yer alacak.

Son başvuru tarihi 15 Kasım 2020

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile düzenlenen yarışmada profesyonel ve amatör fotoğrafçılar ile 18 yaş altı gençler iki ayrı kategoride değerlendirilecek. 18 yaş üstü kategoride birincilik ödülü 8 bin, ikincilik ödülü 6 bin, üçüncülük ödülü 4 bin, 3 kişiye verilecek mansiyon ödülü ise kişi başına 2 bin TL olacak. Ayrıca sergilemeye değer bulunan 20 fotoğraf 500 TL ile ödüllendirilecek.

18 yaş altı kategoride ise birincilik ödülü 3 bin, ikincilik ödülü 2 bin, üçüncülük ödülü bin, 3 kişiye verilecek mansiyon ödülü ise kişi başına mansiyon ödülü 500 TL olarak belirlenirken, sergilenmeye değer bulunan 20 adet fotoğraf için de yarışmacılara 200 TL para ödülü verilecek. Yarışmanın seçici kurul üyeliğini ise Coşkun Aral, İzzet Keribar, Yusuf Tuvi, Birol Üzmez ve Mehmet Gökyiğit yapacak. - İZMİR

Kaynak: İHA