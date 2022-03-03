obilet.com, Stevie Awards'tan büyük ödülle döndü

Online seyahat bileti satış platformu obilet.com'un satış ekibi, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında sayılan 2022 Stevie Awards Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde çözüm odaklı yaklaşımıyla Dünyadaki Yılın En İyi Satış Ekibi kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl online bilet satış platformları arasında ödül alan tek firma oldu.

Obilet ödüle, "geleneksel olarak fiziki satış yönteminin hakim olduğu şehirlerarası otobüs sektörünün dijitalleştirilmesine sağladığı büyük katkı" nedeniyle layık görüldü.

Obilet satış ekibinin, bire bir doğrudan ilişki yönetimi, teknolojik destek, eğitim ve müşteriye özel çözümler sunmakta gösterdiği başarı, uluslararası uzmanlardan oluşan değerlendirme jürisi tarafından övgüye layık görüldü.

Bu yıl 16. kez düzenlenen organizasyon, 51 ülkeden farklı büyüklük ve sektördeki 2 bin 300'den fazla başvuruyla düzenlendi. Satış alanındaki en rekabetçi kategoride Stevie ödülüne layık görülen obilet.com, dünya çapında önde gelen profesyonellerin değerlendirme sürecinden sonra bu başarıya ulaştı.

Stevie Awards'ın satış ve müşteri hizmetleri ödülleri dünya çapındaki müşteri hizmetleri, iletişim merkezi, iş geliştirme ve satış uzmanlarının başarılarını değerlendiriyor.