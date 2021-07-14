obilet.com, şehirler arası seyahatlere yönelik bayram verilerini açıkladı
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obilet.com, şehirler arası seyahatlere yönelik bayram verilerini açıkladı

obilet.com, şehirler arası seyahatlere yönelik bayram verilerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

obilet.com verilerine göre, tüketiciler, Kurban Bayramı öncesi seyahat bileti alımında online kanallara yöneldi.

obilet.com verilerine göre, tüketiciler, Kurban Bayramı öncesi seyahat bileti alımında online kanallara yöneldi.

obilet.com, şehirler arası seyahatlere yönelik bayram verilerini açıkladı. Buna göre, haziran ayından bu yana 1 milyondan fazla otobüs bileti satışı gerçekleşirken, temmuz ayının ilk haftası 50 binden fazla otobüs bileti satıldı. Uçak bileti satışı ise temmuzun ilk haftası 3 bin 686 adet olurken, geçen yıla kıyasla yüzde 25 artış yaşandı.

Tüketicilerin seyahat bileti alımında online kanallara yöneliminde ciddi artış oldu. Otobüs sektöründe 2020 ve 2021'in haziran ayı karşılaştırıldığında yüzde 116'lık artış olurken, uçak bileti satışlarında yüzde 88 artış yaşandı. En çok yazlık bölgelere gidilmesi sebebiyle tek yönlü bilet satışı, çift yönlü bilet satışına göre daha fazla tercih edildi. Seyahatlerin gidiş-dönüş doluluk oranlarındaki fark rekor düzeyde gerçekleşti.

Gidiş biletlerinde en çok satın alınan destinasyonlar; Ankara, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, İstanbul Anadolu Yakası, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Eskişehir, Kayseri, Mersin, Gebze olurken, varış noktası olarak ilk 10'da Ankara, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Antalya, İstanbul Anadolu Yakası, Bursa, Konya, Adana, Eskişehir, Kayseri, Mersin ve Samsun yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle zor zamanlar geçirdik. Vatandaşların daha çok evde kaldığı bir dönemi geride bıraktık. Aşılamanın iyi gitmesi ve havaların ısınmasıyla beraber önümüzde bayram olduğu için özellikle yazlık bölgelere ciddi bir talep var. obilet olarak, haziran başından bu yana 1 milyondan fazla otobüs bileti satışı gerçekleştirilirken, temmuz ayının ilk haftasında 50 binden fazla otobüs bileti satıldı. Uçak biletinde ise temmuzun ilk haftası 3 bin 686 adet olurken, geçen yıla kıyasla yüzde 25 oranında artış yaşandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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