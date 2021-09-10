obilet.com feribot bileti satışlarına başladı
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obilet.com feribot bileti satışlarına başladı

obilet.com feribot bileti satışlarına başladı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Seyahat bileti satış platformu obilet.com, feribot bileti satışlarına başladı.

Seyahat bileti satış platformu obilet.com, feribot bileti satışlarına başladı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, obilet.com, hizmetleri arasına feribot bileti satışını da ekledi. Kullanıcılar obilet.com ile Eminönü-Mudanya ve Eminönü-Armutlu iskeleleri arasında feribot bilet satın alımlarını kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, obilet olarak kullanıcıların herhangi bir A noktasından B noktasına gitme ihtiyacı duyduklarında mevcut olan tüm alternatifleri eksiksiz olarak bulabilecekleri bir tek durak platform olma iddialarını sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı firma, saat ve fiyat seçeneklerinin yanı sıra farklı ulaşım modlarını da bir arada sunarak değer önerimizi genişletmek istiyoruz. Şu anda Türkiye içi kara ve hava yoluyla ulaşımdaki kalkış ve varış noktalarının yüzde 100'ü kapsama alanımızda. Feribot bileti satışlarımız sayesinde deniz yolu rotalarında da aynı oranı yakalamayı hedefliyoruz. Mükemmeliyet ödüllü çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımız, otobüs ve uçak biletlerinde olduğu gibi, feribot biletleri ile ilgili de her türlü soruya 7/24 yanıt vermeye hazır."

Feribot bileti satışları hakkında detaylı bilgi için "https://www.obilet.com/feribot-bileti" adresi ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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