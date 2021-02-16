obilet.com, evcil hayvanlarla seyahatte dikkat edilmesi gerekenleri derledi

obilet.com, 17 Şubat Dünya Kediler günü ve 20 Şubat Evcil Hayvanını Sevme Günü yaklaşırken, hayvanlarla seyahat halinde dikkat edilmesi gereken konuları derledi.

obilet.com açıklamasına göre, seyahat öncesi evcil hayvan mutlaka bir veterinere götürülmeli ve bir sağlık raporu temin edilmeli. Hayvanın, sağlıklı bir durumda ve aşılarının eksiksiz olduğundan emin olunmalı. Bu kontrol, seyahat tarihinden birkaç hafta önceye denk getirilmeli ki gerekli aşılar yapıldıktan sonra, aşının etkisi seyahat öncesinde kendini gösterebilsin.

Kuduz titre (titrasyon) testinin ise Avrupa Birliği ülkeleri tarafında zorunlu kılındığı için seyahatten en az 3 ay öncesinde yaptırılmış olması gerekiyor. Nereye seyahat edileceği belirledikten sonra evcil hayvan için de yer ayırtılmalı. Uçaklarda evcil hayvan taşımak için bir kota vardır ve bu nedenle rezervasyonun geç kalmadan yapılması gerekiyor.

Evcil hayvanlarla gerçekleştirilecek yurt dışı seyahatlerinde, "Pet Travel Scheme" (PETS) sistemini uygulayan ülkeler için, "evcil hayvan pasaportu" temin edilmesi gerekiyor. Seyahat yapılacak ülkenin büyükelçiliğinden daha fazla bilgi talep ederek, evcil hayvanla rahat bir şekilde yurt dışına çıkılabilir.

Evcil hayvan 8 kilonun üzerindeyse kargo bölümünde taşınıyor

Her havayolu firmasının kendi evcil hayvan taşıma koşulları bulunuyor. Buna göre eğer evcil hayvanla beraber kabinde yolculuk yapılacaksa, uçuş öncesinde havayolu şirketinin belirlemiş olduğu ölçülere uygun taşıma çantasının mutlaka temin edilmesi gerekiyor. Evcil hayvan eğer 8 kilonun üzerindeyse kargo bölümünde taşınıyor.

Evcil hayvanın tasması, maması, su kabı, oyuncağı ve yatağı gibi eşyaların yolcunun yanında olması gerekiyor. Olası acil durumlar için ilk yardım kiti, havlu, ıslak mendil ve benzeri hijyen ürünleri de taşınmalı. Deniz kenarı, güneşi bol bir tatile gidilecekse evcil hayvanı güneşten korumak için mutlaka bir gölgelik bulundurulmalı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık