Obilet.com'dan kısmi kapanmada seyahat önerileri
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Obilet.com'dan kısmi kapanmada seyahat önerileri

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Obilet.com'dan kısmi kapanmada seyahat önerileri

Obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, "Şehirlerarası seyahatte otobüs ve uçak gibi toplu taşıma araçlarını tercih edecek vatandaşlarımızın biletlerini mutlaka önceden satın almaları gerekiyor.

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Obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, "Şehirlerarası seyahatte otobüs ve uçak gibi toplu taşıma araçlarını tercih edecek vatandaşlarımızın biletlerini mutlaka önceden satın almaları gerekiyor. Yolcular, önden aldıkları biletlerine ait çıktıları yanlarına almayı unutmamalı." ifadelerini kullandı.

Obilet.com'dan yapılan açıklamayla, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kısmi kapanma genelgesi sonrası, seyahatlerdeki güncel durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, şehirlerarası seyahatte otobüs ve uçak gibi toplu taşıma araçlarını tercih edecek vatandaşların biletlerini mutlaka önceden satın almaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yolcular, önden aldıkları biletlerine ait çıktıları yanlarına almayı unutmamalı. Çıktı yerine, biletlere ait ekran görüntüleri, onay e-postaları ve hatta SMS'ler de yeterli olacaktır. Küçük bir detay gibi gözükse de bu şekilde elektronik bilet ibraz edecek yolcuların cep telefonlarını şarjı dolu şekilde hazır tutmalarında fayda var. Bu şekilde çok sayıda mağduriyet yaşayan yolcu olduğunu biliyoruz.

Şu an için araç içi düzenlemelere ilişkin yeni bir düzenleme yok. HES kodu kontrolü, yolculara ateş ölçümü ve araç içinde devamlı maske takılması gibi uygulamalar, denetimler sıkılaştırılarak devam edecektir. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle yükselen riskleri göz önünde bulundurarak yolcuların da kurallara uyulmasını sağlamak üzere daha aktif olmalarında fayda var. "

Keleş, son dakika sefer değişiklik ve iptallerinden otomatik olarak haberdar edilmek, gidiş-dönüşlerde ceza almamak için biletleri ibraz edebilmek ve fiziksel teması en aza indirmek amacıyla tüm tüketicilere seyahat biletlerini online kanallardan almaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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