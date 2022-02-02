Obilet.com'dan kış tatili için rota önerileri

BURSA (AA) - Obilet.com, karlı beyaz manzaraları sevenler ve alternatif tatil arayışında olanlar için bu dönemde seyahat edilebilecek rotaları sıraladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışıyla yılın en güzel kar manzaralarının izlenebileceği ve kayak yapılabilecek rotaların başında Bursa Uludağ geliyor. Eğlence merkezi ve konaklama imkanlarıyla da tatilcilerin tercihleri arasında yer alan bölge, 2 bin 543 metre yüksekliğiyle yerli ve yabancı tatilcileri cezbediyor.

Kış mevsimi için önemli rotalar arasında yer alan ve 3 bin 916 metre yüksekliği bulunan Erciyes Dağı eteklerindeki Erciyes Kayak Merkezi kış sporları için uygun imkanlar sunuyor. 32 pistin bulunduğu merkezde snowboard ve kar voleybolu gibi farklı kış sporları da yapılabiliyor.

İstanbul'a yakınlığıyla öne çıkan Kartepe, doğal güzelliklerin arasında tatil yapma imkanı sunuyor. Buradaki tatil sezonu mart sonuna kadar devam ediyor.

Kar manzaralarının en güzel izlendiği rotalar arasında yer alan Kartalkaya'da tatilciler çam ağaçlarının arasında kayak yapabiliyor. Burayı ziyaret eden vatandaşlar, Abant Gölü'nün etrafında bol oksijenli yürüyüş yapabiliyor, faytona binebiliyor ve gölün etrafında bisiklet sürebiliyor.

En ilgi çekici rotalar arasında yer alan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, dünyada yalnızca Alp Dağları'nda görülen "kristal karların" bulunmasıyla öne çıkıyor. Düşük nem oranıyla buzlanmanın olmadığı bölgede, bu sayede "kristal kar"' taneleri uzun zaman korunuyor.