obilet.com başarılarını pekiştiriyor

Online seyahat bileti satış platformu obilet.com, uluslararası danışmanlık firması Deloitte'un Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği Deloitte Technology Fast Turkey 50 2022 listesinde bir kez daha yer aldı.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, Deloitte tarafından her yıl hazırlanan Deloitte Technology Fast Turkey 50 listesinde bu yıl da yer alan firmalar belli oldu.

Bir kez daha Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 firması arasına giren obilet.com, Deloitte tarafından 2018, 2020 ve 2021'de açıklanan listelerde de yerini almıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından en hızlı büyüyen 100 şirketin belirlendiği TOBB/TEPAV Türkiye 100 listesinde yer alan obilet.com, aynı zamanda dünyanın en çok ziyaret edilen otobüs ve uçak bileti siteleri arasında ilk 10 içerisinde yer alıyor.

Otobüs, uçak, feribot ve havaalanı transferi biletlerinin karşılaştırmalı olarak satışını gerçekleştiren obilet.com, kullanıcılarına 7/24 canlı müşteri hizmetleri desteği de sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen obilet.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, bilet satışı ve büyüme oranları açısından sektörde birinci sırada yer almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyümesini yalnız rakamlar üzerinden sürdüren bir şirket olmaktan ziyade, koşulsuz müşteri memnuniyetini de önceliklerinin en üstüne koyan bir kuruluşuz. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl Şikayetvar.com'un 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde en üst düzey ödül olan Diamond (Elmas) ödülüne de layık görülmüştük. Bundan sonra da, Türkiye'den çıkmış bir yerli marka olarak bu başarılarımızı global ölçeğe taşımayı planlıyoruz. Tüm kullanıcılarımıza ve iş ortaklığını yaptığımız firmalara bu yolculuğumuzda her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz."