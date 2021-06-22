obilet.com'a "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde elmas ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

obilet.com'a "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde elmas ödül

obilet.com'a 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde elmas ödül
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Online otobüs ve uçak bileti platformu obilet.com, Şikayetvar tarafından düzenlenen "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde en üst düzeyde ödül olan "diamond (elmas)" ödülüne layık görüldü.

Online otobüs ve uçak bileti platformu obilet.com, Şikayetvar tarafından düzenlenen "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde en üst düzeyde ödül olan "diamond (elmas)" ödülüne layık görüldü.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetini ölçen bir platform olan Şikayetvar tarafından düzenlenen "A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence)" bu yıl 6. kez gerçekleştirildi.

obilet.com, bilet siteleri kategorisinde en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayarak "Diamond (Elmas) Müşteri Memnuniyeti Ödülü"nü kazandı. Sitede yer alan istatistiklere göre, obilet.com, Şikayetvar'da yer alan şikayet ve taleplerin yüzde 100'üne 24 saat içinde dönüş sağladı.

obilet.com, ödüle, bilet siteleri kategorisindeki ortalama puanının 5 üzerinden 1,5, bilet satışlarına aracılık ettiği kara yolu ve hava yolu yolcu taşımacılığı sektörleri ortalama puanının ise yine 5 üzerinden 2,4 puan üstünde yer alarak ulaştı.

"Şikayetlerin yüzde 100'üne cevap veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen obilet.com Müşteri Deneyimi Direktörü Bilal Aşcı, şunları kaydetti:

"obilet müşteri deneyimi ekibi olarak temel hedefimizi müşterilerimizin sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden bilet almadan önce, bilet alırken ve bilet aldıktan sonraki süreçte sorunsuz bir deneyim yaşamalarını sağlamak olarak tanımlayabiliriz. Müşteri şikayetleri ve talepleri bizim için çok önemli. Şikayetlerin yüzde 100'üne cevap veriyoruz. Bunları özel ve farklı bir metot ile inceleyip çözüme kavuşturuyoruz. Bu sayede sektörümüzde en fazla memnuniyetle çözülen ve teşekkür edilen şikayet istatistiğine sahibiz."

"Yardım sayfalarımıza yakın bir zamanda 'obilet Asistan' ile daha da zenginlik katacağız"

Aşcı, güçlü ekipleriyle canlı destek hizmeti sağladıklarını aktararak, "Buradaki müşteri memnuniyetimiz yüzde 95 oranında. Her ay binlerce teşekkür aldığımız bir kanal olarak konumlanıyor. Ayrıca, uçtan uca müşteri deneyim süreçlerimizi iyileştirmek için sürekli proje ve faaliyetler yürütüyoruz. 100'e yakın arkadaşımızın çalıştığı müşteri destek hattımızda kadın ve genç istihdamına ağırlık veriyoruz. Bu dinamik ve özverili ekip gerek salgının inişli çıkışlı dönemlerini gerekse mevsimsel dalgalanmaları kalitemizden taviz vermeden atlatmamızda en büyük gücümüz oldu." ifadelerini kullandı.

Onların iş yüklerine destek olabilmek adına self servis kanallarına yatırımlara devam edeceklerini bildiren Aşcı, "Mevcutta etkin bir şekilde kullandığımız yardım sayfalarımıza yakın bir zamanda obilet Asistan ile daha da zenginlik katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Boris Johnson Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Emel Sayın Demet Akalın Selçuk Tekay
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Mert Müldür Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
obilet.com'a "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde elmas ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:25:32. #1.16#

title