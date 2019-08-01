Obi Mikel ve Ekuban'a özel antrenman

Trabzonspor'da Afrika Kupası nedeniyle takıma geç katılan Ekuban ile yeni transfer Obi Mikel için özel antrenman programı uygulandı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren T rabzonspor'da Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transfer Obi Mikel sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri tamamlanan bordo-mavili futbolcular, kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

(İHA)

Kaynak: İHA