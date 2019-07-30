Obi Mikel, Trabzon'a geldi

- Obi Mikel, Trabzon'a geldiTRABZON - Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Obi Mikel, Trabzon'a geldi.

- Obi Mikel, Trabzon'a geldi
TRABZON - Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Obi Mikel, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un yeni transferi 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Obi Mikel, akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Afrika Kupası sonrası izinli olarak bordo-mavili kulübün Avusturya kampına katılmayan Obi Mikel, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili takımın çalışmalarına katılacak. Bir grup bordo-mavili taraftar tarafından Trabzon Havalimanı'nda karşılanan Obi Mikel, daha sonra konaklayacağı otele gitti.

Kaynak: İHA
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