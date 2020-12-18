Obeziteden kurtulan her 3 hastadan birinin idrar kaçırma sorunu düzeliyor

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, aşırı kilo ve hareket kısıtlığı döngüsünün çözülmezse eğer birçok sağlık problemine yol açacağını söyledi ve ekledi: "Bunların başında idrar kaçırma geliyor. Obeziteden kurtulan stres tipi idrar kaçırma yaşayan her üç hastadan bir tanesinin idrar kaçırması düzeliyor. Karın içi basıncın artması, pelvik taban üzerine yapılan etki, stres idrar kaçırma üzerinde obezitenin zararlı etkisini gösteriyor."

Prof. Dr. Tufan Tarcan, aşırı kilonun (obezite) hem sıkışma tipi idrar kaçırma hem de stres tipi idrar kaçırma şiddetini arttırdığını söyledi.

Aşırı kilonun metabolik sendromun bir parçası olduğunu ve birçok organ üzerinde zararlı bir etki yaptığını bildiklerini belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Aşırı kilo idrar torbasını yani mesaneyi de ilgilendiriyor. Metabolik sendromda şeker hastalığına yatkınlık söz konusu. Aşırı kilolu kişilerde daha sık görülen şeker hastalığı mesane işlevini bozucu bir rol oynuyor." dedi.

Aşırı kilonun hem erkeklerde hem de kadınlarda bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Aşırı kilo erkeklerde testosteron mekanizmasını etkiliyor. Vücutta aşırı yağ olması östrojen miktarını artırıyor. Erkeklerde cinsel işlev bozukluklarının görülme ihtimalini de yükseltiyor." diye konuştu.

Aşırı kilonun pelvik taban üzerine yaptığı bası nedeniyle pelvik taban hastalıklarına ve stres tipi idrar kaçırmanın görülme sıklığına etki yaptığına değinen Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Obeziteden kurtulan stres tipi idrar kaçırma yaşayan her üç hastadan bir tanesinin idrar kaçırması düzeliyor. Karın içi basıncın artması, pelvik taban üzerine yapılan etki, stres idrar kaçırma üzerinde obezitenin zararlı etkisini gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Obezite hastalara aşırı kilonun riskleri çok iyi anlatılmalı

İdrar kaçırma yakınmasıyla gelen hastalarda ilaç tedavisinden önce mutlaka obezitenin, varsa metabolik sendromun tedavisinin amaçlanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Sebebe yönelik tedavi bunu gerektiriyor. Ne yazık ki bu en zorlandığımız tedavi oluyor. Bir kişinin kilo vermesi kolay bir durum değil. Buna öncelikle kendisinin inanması ve ikna olması lazım. Aşırı kilonun vücut üzerinde yaratabileceği diğer riskleri de hastanın önüne koyup bu riskler hakkında hastayı bilgilendirerek kendisini ikna etmeye çalışıyoruz. Yapılabilecek en büyük hata ise aşırı kilolu kişileri bu konuda bilgilendirmemek." şeklinde konuştu.

Aşırı kilonun tedavi başarısını azalttığına dikkat çeken Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Aşırı kilolu kişilerde sıkışma tipi idrar kaçırmaya yönelik yapılan ilaç tedavileri daha kötü sonuç veriyor. Obez hastalarda tedavilerin başarıları da daha düşük oluyor. Bu yüzden tedavi başarısını artırmak açısından da hastanın kilo vermesi çok önemli. Sıkışma tipi idrar kaçıran hastalarda ilaç tedavileri daha başarısız, stres tipi idrar kaçıran obez hastalarda da cerrahi tedavi daha başarısız olabiliyor." açıklamasında bulundu.

Hareketsiz kişilerde idrar kaçırma sıklığı artıyor

Genellikle obeziteyle birlikte görülen hareketsizliğin doktorların işini çok zorlaştıran bir risk faktörü olduğunu özellikle vurgulayan Prof. Dr. Tufan Tarcan şöyle devam etti: "Hareketsiz kişilerde idrar kaçırma ve diğer ürolojik hastalıkların görülme sıklığı artıyor. Uzun süre oturmak, uzun süre yatmak ve yatağa bağımlı olmak özellikle yaş ilerlediğinde çok ciddi bir problem haline geliyor. Hareketsizliğe alışan hasta ileri yaşlarda öyle bir noktaya geliyor ki kalkıp tuvalete yetişemiyor. Bu tabloya bazı bir takım ortopedik problemler de katılabiliyor. En çok gördüğümüz sıkıntı yaratan tablo diz eklemlerinde ortaya çıkan kireçlenme, hastanın ayağa kalkmasına ve yürümesine engel oluyor. Bu tip durumlarda hastalara idrar kaçırma sorunlarının geçici çözümü için hijyenik mesane pedi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Hasta yürüyemediği, tuvalete gidemediği için normal zamanda idrar kaçırıyor. Biz buna fonksiyonel tip idrar kaçırma adını veriyoruz. Bu kişilerin idrar yollarında herhangi bir sorun yok. Bu kişiler hareket kısıtlığı nedeniyle tuvalete gidemedikleri için idrar kaçırıyorlar. Bu kişilerin özgeçmişlerine baktığınız zaman ne yazık ki en büyük risk faktörünün aşırı kilo olduğu ve hareketsizlik olduğunu görüyoruz. Yaşlandığımız zaman ortaya böyle bir problemin çıkmamasını istiyorsak, tüm yaşamımız boyunca kilomuza dikkat edeceğiz ve eklemlerimiz zarar görmeyecek şekilde düzenli spor yapacağız. Belli bir yaşın üzerinde ise en çok tavsiye ettiğimiz spor yürüme oluyor." dedi.

Kaynak: Bültenler