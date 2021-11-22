Obezitede damgalama ve ayrımcılığa karşı medyanın rolü tartışıldı

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) tarafından hayata geçirilen "Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?" projesinin tamamlanan medya atölye çalışmalarında, obezitede damgalama ve ayrımcılığı önlemeye yönelik medyanın rolü tartışıldı.

TOAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?" projesi, obeziteli bireylerin hayatlarının her alanında karşılaştıkları damgalama ve ayrımcılık sorununa dikkati çekiyor. Projenin ilk adımında, basın mensuplarıyla bir araya gelinerek, "Obezitede Medyanın Rolü'nün tartışıldığı atölyeler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen atölyelerde, obezitede damgalama ve ayrımcılığı önlemeye yönelik medyanın rolü tartışıldı.

Medya atölyesine, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Sezgin ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Görevlisi İlkin Esen Yıldırım, TOAD Başkan Yardımcısı ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Görevlisi ve TOAD Üyesi Dr. Seda H. Oğuz Baykal katıldı.

Atölyelerde ilk olarak, obezite hastalığı ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Uzmanlar, obezitenin sadece bir iradesizlik sorunu olmadığına ve multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Atölyede damgalamanın tedavinin önündeki en büyük engel olduğu, bilimsel tedavilerle güvenilir şekilde kilo vermek için mutlaka doktora başvurulması gerektiği de vurgulandı.

Atölye çalışmalarında, Prof. Dr. Deniz Sezgin ve Arş. Gör. İlkin Esen Yıldırım, obezite ile ilgili televizyon, sinema, gazete gibi farklı alanlarda taradıkları ayrımcı ve damgalayıcı içeriklerden oluşan sunumu paylaştı. Hazırladıkları sunumda örnekler sunan Prof. Dr. Sezgin, obeziteli bireylerle ile ilgili dizilerde, filmlerde ve televizyon programlarında yer alan damgalayıcı dil ve düşünce kalıplarını anlattı.

Prof. Dr. Sezgin sunumunda, obezite hastalığı ile ilgili yayımlanmış haberiçeriklerine de değindi. Haberler de kullanılan görseller üzerinden yaratılan, obeziteli bireyin mutsuz, yorgun, çaresiz olduğu algısı ve haber metinlerinde yer alan, obez, şişman gibi ifadelerin yarattığı etkiler tartışıldı. Aynı zamanda doğru dil ve görsel kullanımına ilişkin örnekler sunuldu.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri

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