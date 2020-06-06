Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor

Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi kendi binasında hasta kabulüne başlıyor.

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor
06.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:24

Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi kendi binasında hasta kabulüne başlıyor.

Ülke genelinde "Yeni Normalleşme" sürecine girilmesiyle birlikte Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren, hastalarını kendi binasıda kabul edecek.Covid-19 küresel pandemisi ile mücadele eylem planı çerçevesinde acil durumlar için faaliyetlerini Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürüten obezite merkezi, yeni normalleşme sürecinde 8 Haziran Pazartesi günü kendi yerinde faaliyetlerine başlayacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu; "Covid-19 Pandemisi sürecinde ülkemizde alınan tedbirlerle yeni normalleşmeye geçilmektedir. Pandemi süresinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımıza rahmetler diliyorum. Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz binasında yürüttüğü sağlık hizmetleri, eğitim ve araştırma merkezimizde yeni normalleşmede halkımızın ve hastalarımızın sağlık hizmeti alırken riskli durumlarla karşı karşıya gelmemeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Aldığımız tedbirlere hasta ve yakınlarının uyması ile sorunsuz bir şekilde hizmetlerimizi yürüteceğimize inanıyorum. Bu süreçte Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, (Covid-19) ile mücadele eden Araştırma görevlilerimize, Öğretim Üyelerimize, Hemşirelerimize, diğer sağlık mensubu çalışanlarımıza, Merkezimizin idari ve akademik çalışanlarına, hastalarımız ve yakınlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Bayraktaroğlu ayrıca merkeze gelecek olan hastalardan; randevu alarak gelmeleri, maske ile gelmeleri fiziki mesafe kurallarına mutlaka uymaları,Merkez girişinden itibaren merkezimiz (covid-19) pandemi eylem rehberi çerçevesinde alınan tedbirlere ve kurallara uymaları gerektiğinin altını çizdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı Haber
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'ninkinden daha etkili
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'ninkinden daha etkili
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Kendisini 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Haldun Dormen Şahan Gökbakar Beyazıt Öztürk
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Malatya Pütürge Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 11:24:36. #1.14#
title